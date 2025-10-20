Bundeswehr schickt drei Offiziere nach Israel

Berlin. Zur Überwachung des Waffenstillstandes im Gazastreifen schickt die Bundesregierung drei Bundeswehr-Angehörige in den Süden Israels. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie in der Anfangsphase ein Brigadegeneral entsendet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag abend mit. Nach Ansicht des Ministeriums ist dafür kein gesondertes Mandat nötig. Die Offiziere werden demnach uniformiert, aber unbewaffnet in dem unter US-Regie aufgebauten »Zivil-Militärischen Koordinationszentrum« eingesetzt. Diesem sollen den Angaben zufolge rund 200 Armeeangehörige aus mehreren Ländern angehören. Das »Kontrollzentrum« ist eine militärische Einheit, die nahe dem Gazastreifen stationiert wird. Es soll unter anderem den geplanten Aufbau einer internationalen Stabilisierungstruppe begleiten. (dpa/jW)