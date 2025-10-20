Pläne zur Ausweitung des Kapitalmarkts der EU
Berlin. Der Vorstoß des Bundeskanzlers für eine EU-Börse erfährt Zustimmung der Kapitalseite. Dies sei der »Königsweg für Europa«, wurde Marc Tüngler, Chef des Anlegerschutzvereins DSW, am Wochenende zitiert. Eine zentrale Börse würde Liquidität bündeln. Auch die Deutsche Börse begrüßte den Vorschlag. »Mit über 500 Handelsplätzen hat die EU nicht nur den fragmentiertesten Markt geschaffen, sondern auch den intransparentesten, mit nur rund 30 Prozent des Aktienhandels an transparenten Börsen«, erklärte der Dax-Konzern. Die Stärkung der Kapitalmärkte sei nötig, auch zur Altersvorsorge. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wieder Leben im Berliner »Bierpinsel«vom 20.10.2025
-
Drahtesel statt Blechlawinevom 20.10.2025
-
Der feine Unterschiedvom 20.10.2025
-
Abschreckende Musterungvom 20.10.2025
-
Bahn-Chefin strotzt vor Aktionismusvom 20.10.2025
-
Krise der Knollevom 20.10.2025