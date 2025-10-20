Gegründet 1947 Montag, 20. Oktober 2025, Nr. 243
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.10.2025, Seite 2 / Inland

Minister will Prämie für intakten Regenwald

Berlin. Bundesumweltminister Carsten Schneider hat sich vor der Weltklimakonferenz COP 30 für eine Hektarprämie für den Regenwald ausgesprochen. »Die Idee ist, dass die Tropenländer dafür entlohnt werden, ihren Wald stehenzulassen und nicht abzuholzen. Für jeden Hektar intakten Waldes, der steht, sollen sie jährlich eine kleine Summe bekommen – und wenn er doch zerstört wird, wird ihnen ein Vielfaches abgezogen«, sagte der SPD-Politiker der Funke-Mediengruppe. Hintergrund ist eine Initiative des COP-Gastgeberlandes Brasilien. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte im September den Milliardenfonds »Tropenwälder für immer« (TFFF) angekündigt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.