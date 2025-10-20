Minister will Prämie für intakten Regenwald

Berlin. Bundesumweltminister Carsten Schneider hat sich vor der Weltklimakonferenz COP 30 für eine Hektarprämie für den Regenwald ausgesprochen. »Die Idee ist, dass die Tropenländer dafür entlohnt werden, ihren Wald stehenzulassen und nicht abzuholzen. Für jeden Hektar intakten Waldes, der steht, sollen sie jährlich eine kleine Summe bekommen – und wenn er doch zerstört wird, wird ihnen ein Vielfaches abgezogen«, sagte der SPD-Politiker der Funke-Mediengruppe. Hintergrund ist eine Initiative des COP-Gastgeberlandes Brasilien. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatte im September den Milliardenfonds »Tropenwälder für immer« (TFFF) angekündigt. (dpa/jW)