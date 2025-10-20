IG-BCE-Kongress: Appell gegen Kahlschlag

Hannover. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi warnte vor Streichungen im Sozialsystem. »Wer den Sozialstaat mit Kürzungen bei Pflege, Krankheit oder Arbeitslosigkeit schwächt, erzeugt Frust statt Wachstum«, sagte Fahimi bei der Eröffnung des Gewerkschaftskongresses der IG BCE in Hannover. Der Chef der gastgebenden Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie schloss sich der Kritik an. Michael Vassiliadis wandte sich gegen »Grabenkämpfe über Arbeitszeit, Bürgergeld oder Rente mit 70«. Denn das sei »ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich sowieso schon um ihren Job und ihre Zukunft sorgen«. 400 Delegierte beraten bis Freitag in Hannover über die Ausrichtung der IG BCE. Als Redner erwartet werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag, die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas am Mittwoch und Donnerstag. (dpa/jW)