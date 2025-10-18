EU-Beschluss zum Aufrüstungsprogramm

Brüssel. Die EU hat ein Programm zur Förderung der Rüstungsindustrie beschlossen. Mit zunächst 1,5 Milliarden Euro sollen Produktion und Lieferketten ausgebaut werden, wie der Rat der EU am Donnerstag abend erklärte. Gemäß der mit dem Europäischen Parlament getroffenen Vereinbarung gilt das Budget von 1,5 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2025 bis 2027. Davon sollen etwa 300 Millionen Euro in die Kooperation mit der Ukraine fließen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, das European Defence Industry Programme (EDIP) sei ein wichtiger Schritt hin zu einer EU, die »bis 2030 verteidigungsbereit« ist. (AFP/jW)