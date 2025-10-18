Griechenland: Tödliche Havarie in Chios

Athen. Beim Aufprall eines Boots an der Küste der griechischen Insel Chios sind am Freitag zwei Frauen ums Leben gekommen. Wie ERT News unter Berufung auf die Küstenwache berichtete, seien weitere zwölf Menschen verletzt in ein Krankenhaus der Insel gebracht worden. Eine Person liege auf der Intensivstation. 15 weitere Geflüchtete seien unverletzt in ein Aufnahmezentrum auf der Insel gebracht worden. Den Angaben zufolge sind die Schutzsuchenden in der Türkei gestartet. (dpa/jW)