Aus: Ausgabe vom 18.10.2025, Seite 7 / Ausland

Mongolei: Premier vom Parlament abgesetzt

Ulan Bator. Nach nur vier Monaten im Amt hat der mongolische Ministerpräsident Gombojavin Dzandanshatar sein Amt verloren. Das Parlament in der Hauptstadt Ulan Bator stimmte für einen Antrag, den Politiker der Mongolischen Volkspartei (MVP) abzusetzen, wie die Agentur Montsame am Freitag berichtete. Damit rutscht das 3,5-Millionen-Einwohner-Land in eine tiefe politische Krise. Erst im Juni war Ministerpräsident Luvsannamsrayn Oyuun-Erdene wegen Protesten gegen Korruption zurückgetreten. (dpa/jW)

