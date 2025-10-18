SDF-Beitritt zur syrischen Armee beschlossen
Damaskus. Die kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) werden als Block in die syrische Armee überführt. Diese unter US-Vermittlung erzielte Einigung mit der islamistischen Regierung in Damaskus gab Mazlum Abdi, Oberkommandierender des multiethnischen Militärverbands der nordostsyrischen Autonomieregion, am Donnerstag bekannt. Das Abkommen sehe Führungspositionen für die SDF im Verteidigungsministerium vor. Die Türkei als Verbündete der syrischen Regierung hatte bislang die Auflösung der SDF gefordert, deren Soldaten lediglich individuell in die Armee eingegliedert werden sollten. Zudem hatten sich zuletzt Angriffe syrischer Regierungstruppen auf die Autonomieregion gehäuft. (jW)
