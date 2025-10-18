Neue Rechtsform für Firmen in Planung
Berlin. Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) plant für Unternehmen eine neue Rechtsform mit dem Ziel, vor allem kleinere Firmen für einen längeren Zeitraum zu stabilisieren. »Mit einer neuen Rechtsform sollen Unternehmen auf eine langfristige Vision hin ausgerichtet werden können, die sich nicht vornehmlich an den Gewinninteressen von Eigentümern orientiert«, sagte Hubig dem Handelsblatt. In der sogenannten Gesellschaft mit gebundenem Vermögen solle erwirtschaftetes Kapital im Unternehmen verbleiben müssen. »Eine kraftvolle Idee«, meinte Hubig. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
