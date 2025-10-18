Chef der IG BCE warnt vor Stellenabbau

Berlin. Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, fordert bessere Bedingungen für Industriebetriebe im Land. »Die Auslastung der Produktion liegt bei ungefähr 80 Prozent. Wir haben an vielen, vielen Fronten Probleme beim Export, bei der Produktion«, sagte Vassiliadis am Freitag im ZDF-»Morgenmagazin«. Zehntausende Arbeitsplätze seien bedroht. Die IG BCE sei lange Zeit »auch ohne Streiks sehr erfolgreich« gewesen. Sollten aber bei der Verteilung von Ressourcen und der Finanzierung der Zukunft »Dinge auf den Schultern meiner Mitglieder und unserer Beschäftigten abgelagert« werden, »dann wird es auch zur Auseinandersetzung kommen«. Die IG BCE kommt ab Sonntag zum mehrtägigen Gewerkschaftskongress in Hannover zusammen. (AFP/jW)