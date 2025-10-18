Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Oktober 2025, Nr. 242
Aus: Ausgabe vom 18.10.2025, Seite 4 / Inland

Bundestag beschließt Taser für Polizei

Berlin. Der Bundestag hat am späten Donnerstag abend das Gesetz zum Einsatz sogenannter Taser beschlossen. Damit können insbesondere die Bundespolizei, aber auch andere Vollzugsbeamtinnen und -beamte des Bundes Distanz-Elektroimpulsgeräte verwenden. In den Ländern gibt es solche Regelungen vielfach bereits. Einsatzkräfte müssten »über alle Einsatz- und Führungsmittel verfügen, um effektiv und gleichzeitig verhältnismäßig vorgehen zu können«, erklärte die Bundesregierung zur Neuregelung. Der Einsatz von Tasern werde damit auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt. (AFP/jW)

