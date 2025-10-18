Bundestag beschließt Taser für Polizei
Berlin. Der Bundestag hat am späten Donnerstag abend das Gesetz zum Einsatz sogenannter Taser beschlossen. Damit können insbesondere die Bundespolizei, aber auch andere Vollzugsbeamtinnen und -beamte des Bundes Distanz-Elektroimpulsgeräte verwenden. In den Ländern gibt es solche Regelungen vielfach bereits. Einsatzkräfte müssten »über alle Einsatz- und Führungsmittel verfügen, um effektiv und gleichzeitig verhältnismäßig vorgehen zu können«, erklärte die Bundesregierung zur Neuregelung. Der Einsatz von Tasern werde damit auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt. (AFP/jW)
Mehr aus: Inland
