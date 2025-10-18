Geldstrafe für AfD-Politiker Bystron
München. Wegen einer Fotomontage ist der AfD-Politiker Petr Bystron am Freitag zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er muss demnach 90 Tagessätze in Höhe von 125 Euro zahlen – wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Laut Gericht hatte der Politiker in einer von ihm 2022 verbreiteten Collage den verbotenen Hitlergruß verwendet. Zu sehen war darauf unter anderem Exkanzlerin Angela Merkel mit erhobenem Arm. Bystron hatte die Collage anlässlich der Entlassung des damaligen ukrainischen Botschafters in der BRD, Andrij Melnyk, mit der Bildunterschrift »Bye bye Melnyk! Deutsche Politiker winken zum Abschied!« geteilt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
