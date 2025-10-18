Pipelineanschlag: Zweiter Verdächtiger nicht ausgeliefert
Warschau. Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee darf einer der mutmaßlichen Beteiligten nicht von Polen nach Deutschland ausgeliefert werden. Ein Gericht in Warschau lehnte die Überstellung des 46 jährigen Ukrainers Wolodimir Z. ab und hob seine U-Haft auf. Erst am Mittwoch hatte das höchste italienische Gericht die Auslieferung eines weiteren, in Italien gefassten Verdächtigen gestoppt. Der Richter stellte fest, dass der deutsche Auslieferungsantrag nicht ausreichend begründet wurde. Gegen die Entscheidung ist Berufung möglich. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Das falsche Primatvom 18.10.2025
-
Appell für Aufklärungvom 18.10.2025
-
Schröder sagt ausvom 18.10.2025
-
Aus dem Mund des Merzvom 18.10.2025
-
Diagnose Sanktionitisvom 18.10.2025
-
Bildungstrend weist nach untenvom 18.10.2025
-
»Es gab keine Hilfeleistungen für uns«vom 18.10.2025