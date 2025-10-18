EU-Sozialdemokraten werfen slowakische Smer raus

Brüssel/Amsterdam. Die Sozialdemokratische Partei Europas hat die slowakische Smer-Partei von Ministerpräsident Robert Fico aus ihren Reihen ausgeschlossen. Ein Parteikongress in Amsterdam beschloss den Rauswurf einstimmig. Der endgültige Schnitt erfolgt, nachdem die Smer bereits als Mitglied suspendiert worden war. Zur Begründung hieß es, die Partei habe eine politische Positionierung eingenommen, die in Widerspruch zu den Werten und Prinzipien stehe, für die die PES-Familie eintrete (Party of European Socialists). Fico lehnt neue EU-Sanktionen gegen Russland ab und kritisiert den Kurs der EU gegen Moskau. (dpa/jW)