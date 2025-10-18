China: Militärangehörige unter Korruptionsverdacht
Beijing. Wegen Korruptionsverdachts wird in China nach Angaben des Verteidigungsministeriums gegen neun hochrangige Militärangehörige ermittelt. Aufgrund von »schwerwiegenden Verstößen« seien der stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, He Weidong, sowie acht weitere Militärangehörige aus der Armee ausgeschlossen worden, erklärte Ministeriumssprecher Zhang Xiaogang am Freitag. Das Vorgehen zeige »die unerschütterliche Entschlossenheit« der regierenden Kommunistischen Partei (KP) und der chinesischen Armee, »den Kampf gegen Korruption fortzusetzen«, fügte Zhang hinzu. (AFP/jW)
