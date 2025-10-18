Appell für Aufklärung
Angehörige der Mordopfer des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU), der zwischen 2000 und 2007 mindestens neun Menschen aus rassistischen Motiven getötet hatte, haben am Freitag in Berlin gegen die Aufnahme der dafür verurteilten Beate Zschäpe in ein Aussteigerprogramm protestiert (Foto). Das Mitglied des NSU-Kerntrios war von »Exit« aufgenommen worden, »ohne Bruch mit der rechten Szene, ohne Beitrag zur Aufklärung«, wie es in einer Petition der Hinterbliebenen mit mehr als 150.000 Unterschriften heißt. Sie wurde dem Bundestag übergeben. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Das falsche Primatvom 18.10.2025
-
Schröder sagt ausvom 18.10.2025
-
Aus dem Mund des Merzvom 18.10.2025
-
Diagnose Sanktionitisvom 18.10.2025
-
Bildungstrend weist nach untenvom 18.10.2025
-
»Es gab keine Hilfeleistungen für uns«vom 18.10.2025