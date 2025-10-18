UN: Klimawandel bedroht 900 Millionen Arme akut

New York. Knapp 80 Prozent der Ärmsten der Welt und damit fast 900 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben den zunehmend katastrophalen Folgen des Klimawandels wie Dürren, Überflutungen, Hitzewellen und Luftverschmutzung direkt ausgeliefert. »Es sind die Ärmsten unter uns, die die härtesten Auswirkungen zu spüren bekommen«, sagte der amtierende Leiter des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP), Haoliang Xu, am Freitag. Die UN-Klimakonferenz kommenden Monat im brasilianischen Belém sei daher »der Moment«, um »Klimaschutzmaßnahmen als Maßnahmen gegen Armut« zu beschließen. Laut UNDP lebt rund eine Milliarde der 6,3 Milliarden Menschen in 109 untersuchten Staaten in »akuter, multidimensionaler« Armut. Die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. (AFP/jW)