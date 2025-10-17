Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 5 / Inland
Regierung genehmigt Firma von Lindner
Berlin. Das Onlinemagazin Business Insider berichtete am Donnerstag, die Bundesregierung habe genehmigt, dass die in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft von Exminister Christian Lindner (FDP) ab November in Unternehmen investieren darf. Frühere Regierungsmitglieder müssen neue Tätigkeiten in den ersten 18 Monaten nach Amtsende melden – wegen drohenden Interessenkonflikts können diese untersagt werden. (AFP/jW)
