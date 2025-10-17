Regierung genehmigt Firma von Lindner

Berlin. Das Onlinemagazin Business Insider berichtete am Donnerstag, die Bundesregierung habe genehmigt, dass die in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft von Exminister Christian Lindner (FDP) ab November in Unternehmen investieren darf. Frühere Regierungsmitglieder müssen neue Tätigkeiten in den ersten 18 Monaten nach Amtsende melden – wegen drohenden Interessenkonflikts können diese untersagt werden. (AFP/jW)