Fahrlehrerverband will kompaktere Ausbildung
Berlin. In der Diskussion um die hohen Kosten für den Führerschein hat die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände eine kompaktere Ausbildung mit weniger Fahrstunden vorgeschlagen. Der Vizevorsitzende Kurt Bartels sagte der Rheinischen Post vom Donnerstag: »Die extrem steigende Zahl der Fahrstunden ist der hauptsächliche Kostentreiber.« Die steigenden Fahrstunden liege unter anderem an der gestiegenen Verkehrsdichte und daran, dass »Jugendliche aufgrund der Smartphonenutzung eine schlechtere Verkehrswahrnehmung haben als noch vor 20 Jahren«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
