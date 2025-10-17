Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 5 / Inland

Fahrlehrerverband will kompaktere Ausbildung

Berlin. In der Diskussion um die hohen Kosten für den Führerschein hat die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände eine kompaktere Ausbildung mit weniger Fahrstunden vorgeschlagen. Der Vizevorsitzende Kurt Bartels sagte der Rheinischen Post vom Donnerstag: »Die extrem steigende Zahl der Fahrstunden ist der hauptsächliche Kostentreiber.« Die steigenden Fahrstunden liege unter anderem an der gestiegenen Verkehrsdichte und daran, dass »Jugendliche aufgrund der Smartphonenutzung eine schlechtere Verkehrswahrnehmung haben als noch vor 20 Jahren«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.