Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 4 / Inland
Israel »erwartet« Waffenlieferungen
Berlin. Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen »erwartet« die israelische Regierung von Deutschland die Aufhebung des teilweisen Rüstungsexportstopps und der Reisewarnung für bestimmte Landesteile. Da es jetzt keinen Krieg mehr in Gaza gebe, »erwarten wir von der deutschen Regierung, diese beiden Beschränkungen aufzuheben«, sagte die stellvertretende israelische Außenministerin Sharren Haskel am Donnerstag abend bei einem Besuch in Berlin vor Journalisten. (dpa/jW)

