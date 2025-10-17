Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 4 / Inland

Geheimdienst überprüft zahlreiche NGOs

Berlin. Der Verfassungsschutz hat im Auftrag der Bundesregierung zwischen 2020 und 2024 insgesamt 1.250 NGOs und 1.296 Einzelpersonen überprüft, die staatliche Fördermittel beantragt haben. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Fraktion hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag berichtete. Kanzleramt, Ministerien und Bundesbehörden können beim Geheimdienst erfragen, ob »verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse« über Personen oder Organisationen vorliegen. Einen konkreten Verdacht braucht es dafür nicht; die Überprüften werden auch nicht darüber informiert, dass sie durchleuchtet wurden. In 210 Fällen gab es den Angaben zufolge »verfassungsschutzrelevante« Erkenntnisse. In diesen Fällen »empfiehlt« das Innenministerium, eine Förderung abzulehnen. (jW)

