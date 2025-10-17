Gegründet 1947 Freitag, 17. Oktober 2025, Nr. 241
Einziehungsverfahren gegen russische Bank eröffnet

Frankfurt am Main. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat ein Verfahren zur Einziehung von 720 Millionen Euro vom Konto einer russischen Bank eröffnet. Auslöser des von der Bundesanwaltschaft angestrengten Einziehungsverfahrens sei ein Verdacht des versuchten Verstoßes gegen ein Verfügungsverbot über die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine eingefrorenen Gelder, teilte das OLG am Donnerstag mit. Die 720 Millionen Euro sind demnach das Kontoguthaben eines russischen Kreditinstituts bei einer Frankfurter Bank. Es steht seit Juni 2022 auf der Embargoliste der EU. (AFP/jW)

