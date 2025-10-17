Streit um Nexperia trifft deutsche Autobauer
Amsterdam. Autoproduzenten stellen sich auf Lieferprobleme für Produkte des Chipherstellers Nexperia aus China aufgrund der verhängten Ausfuhrbeschränkungen ein. Teile des Lieferantennetzwerks seien von den aktuellen Entwicklungen bei dem niederländischen Unternehmen betroffen, erklärte ein BMW-Sprecher am Donnerstag. Die Fertigung in den Werken des Konzerns verlaufe vorerst planmäßig. Der niederländische Zweig des Chipherstellers ist diese Woche unter Kontrolle der Niederlande gestellt worden. Der Schritt gilt als weitere Eskalation im Handelskrieg des Westens mit der Volksrepublik. (Reuters/jW)
