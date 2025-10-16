Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Lilium-Patente an US-Konkurrenz verkauft
München. Die Patente für das einst mit großen Ambitionen gestartete Flugtaxiprojekt Lilium sind aus der Insolvenzmasse heraus an die US-Konkurrenz verkauft worden. Das teilte der Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt in München mit. Erwerber des Patenportfolios mit über 300 Patenten sei der Senkrechtstarterentwickler Archer Aviation Inc. im US-Bundesstaat Kalifornien. (dpa/jW)
Mehr aus: Kapital & Arbeit
