Aus: Ausgabe vom 14.10.2025, Seite 5 / Inland

Hamburger stimmen für schärfere Klimaziele

Hamburg. Am Sonntag hat die Hamburger Bevölkerung in einem Volksentscheid für schärfere landeseigene Klimaziele gestimmt. 53,2 Prozent der Teilnehmer billigten den von einer Initiative vorgelegten Gesetzentwurf, 46,8 Prozent lehnten ihn ab. Mit 303.936 Jastimmen wurde das Quorum erreicht. Der Entwurf sieht verbindliche jährliche CO2-Reduktionsziele sowie Klimaneutralität bis 2040 vor. Parallel scheiterte ein Volksentscheid über ein dreijähriges Modellprojekt für ein Grundeinkommen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,7 Prozent. (AFP/jW)

