Immer mehr Patente von Migranten

Berlin. Jede siebte Patentanmeldung in Deutschland stammt einer aktuellen Erhebung zufolge von Menschen aus Einwandererfamilien. Im Jahr 2000 war nur jedes zwanzigste Patent von Menschen mit Migrationshintergrund angemeldet worden, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, über die die Rheinische Post (Montag) berichtete. »Den größten Beitrag leistet der ost- und südosteuropäische Sprachraum«, heißt es in dem Papier. (AFP/jW)