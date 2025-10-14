Ifo: Hohe Mieten hemmen Wirtschaft
München. Die immer höher steigenden Wohnungsmieten lassen nicht nur Großstadtbewohner leiden, sondern bremsen auch das Wirtschaftswachstum. »Wenn Arbeitskräfte sich Wohnen in den Metropolen nicht mehr leisten können, verlieren die Städte an wirtschaftlicher Kraft«, sagte Oliver Falck vom Münchner Ifo-Institut am Montag. Neue Mietverträge seien in den sieben größten deutschen Städten im Schnitt 48 Prozent teurer als Bestandsverträge. Besonders groß ist die Differenz demnach in Berlin mit rund 70 Prozent, gefolgt von München mit 45 Prozent und Hamburg mit 37 Prozent. Seit 2013 seien die Mieten bei Neuverträgen um rund drei Viertel gestiegen. (dpa/jW)
