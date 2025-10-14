Aus: Ausgabe vom 14.10.2025, Seite 4 / Inland
BSW verfünffacht Mitgliederzahl
Berlin. Trotz des knappen Scheiterns an der Fünfprozenthürde bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar hat das BSW seit Jahresbeginn seine Mitgliederzahl stark steigern können. In diesem Zeitraum habe die Zahl der Mitglieder von 1.100 auf 5.500 zugenommen, teilte die Pressestelle der Partei am Montag mit. Mittlerweile seien über 100 Kreisverbände gegründet worden, hieß es weiter. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
