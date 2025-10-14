CDU stellt OB in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Aus der nach dem Ausschluss des AfD-Bewerbers bundesweit beachteten Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist der CDU-Kandidat Klaus Blettner als Sieger hervorgegangen. Der 57jährige BWL-Professor erreichte in der Stichwahl am Sonntag laut offiziellen Zahlen 58,5 Prozent der Stimmen. Er setzte sich damit gegen den 53jährigen SPD-Bewerber Jens Peter Gotter durch, der auf 41,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 24,1 Prozent. Am 5. August hatte der Wahlausschuss den Wahlvorschlag der AfD, die bei der Bundestagswahl im Februar die meisten Stimmen in Ludwigshafen erhalten hatte, abgelehnt. Das Gremium begründete dies damit, dass es Zweifel an der Verfassungstreue des Kandidaten Joachim Paul gebe. (AFP/jW)