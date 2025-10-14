Gegründet 1947 Dienstag, 14. Oktober 2025, Nr. 238
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.10.2025, Seite 4 / Inland

CDU stellt OB in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Aus der nach dem Ausschluss des AfD-Bewerbers bundesweit beachteten Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen ist der CDU-Kandidat Klaus Blettner als Sieger hervorgegangen. Der 57jährige BWL-Professor erreichte in der Stichwahl am Sonntag laut offiziellen Zahlen 58,5 Prozent der Stimmen. Er setzte sich damit gegen den 53jährigen SPD-Bewerber Jens Peter Gotter durch, der auf 41,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 24,1 Prozent. Am 5. August hatte der Wahlausschuss den Wahlvorschlag der AfD, die bei der Bundestagswahl im Februar die meisten Stimmen in Ludwigshafen erhalten hatte, abgelehnt. Das Gremium begründete dies damit, dass es Zweifel an der Verfassungstreue des Kandidaten Joachim Paul gebe. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.