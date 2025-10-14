SPD verliert Potsdamer Rathaus
Potsdam. Die SPD verliert in Potsdam nach 35 Jahren den Posten des Oberbürgermeisters. Bei der Stichwahl in der brandenburgischen Landeshauptstadt erhielt die parteilose Kandidatin Noosha Aubel am Sonntag 72,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. SPD-Kandidat Severin Fischer blieb mit 27,1 Prozent chancenlos. Brandenburgs SPD-Generalsekretär Kurt Fischer sprach am Abend von einer »klaren Klatsche«. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und der in Potsdam lebende Exkanzler Olaf Scholz hatten im Wahlkampf für Fischer geworben. Aubel wurde unter anderem von den Grünen, Volt und dem Potsdamer BSW-Ableger BfW unterstützt; sie präsentierte sich als überparteiliche Kandidatin. Die vorgezogene Abstimmung war notwendig geworden, nachdem der frühere SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert per Bürgerentscheid abgewählt worden war. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Rekordrallye bei Firmenpleitenvom 14.10.2025
-
Die Champions gegen die drei Rvom 14.10.2025
-
Für den Kiez statt für den Kriegvom 14.10.2025
-
Kreditfalle Militarisierungvom 14.10.2025
-
Deutsche Reeder für globalen Klimaschutzvom 14.10.2025
-
»Wir haben keine Auskunft erhalten«vom 14.10.2025
-
»Faktisch wird das System ausgetrocknet«vom 14.10.2025