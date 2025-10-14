Niederlande übernehmen Kontrolle über Nexperia

Amsterdam. Die Niederlande übernehmen die Kontrolle beim zum chinesischen Konzern Wingtech gehörenden Chiphersteller Nexperia. Wie die Regierung am Sonntag abend mitteilte, erfolge der »außergewöhnliche« Schritt aufgrund administrativer Mängel. Unter dem »Goods Availability Act«, der die Verfügbarkeit kritischer Produkte sicherstellen soll, wirft die Regierung dem Konzern fehlende Kooperation vor. Mit der Maßnahme könne man nun unliebsame Entscheidungen zurücknehmen oder blockieren. Nexperia stellt Halbleiterkomponenten her, die als essentiell für die Fertigung komplexerer Produkte gelten. (Reuters/jW)