Niederlande übernehmen Kontrolle über Nexperia
Amsterdam. Die Niederlande übernehmen die Kontrolle beim zum chinesischen Konzern Wingtech gehörenden Chiphersteller Nexperia. Wie die Regierung am Sonntag abend mitteilte, erfolge der »außergewöhnliche« Schritt aufgrund administrativer Mängel. Unter dem »Goods Availability Act«, der die Verfügbarkeit kritischer Produkte sicherstellen soll, wirft die Regierung dem Konzern fehlende Kooperation vor. Mit der Maßnahme könne man nun unliebsame Entscheidungen zurücknehmen oder blockieren. Nexperia stellt Halbleiterkomponenten her, die als essentiell für die Fertigung komplexerer Produkte gelten. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Rekordrallye bei Firmenpleitenvom 14.10.2025
-
Die Champions gegen die drei Rvom 14.10.2025
-
Für den Kiez statt für den Kriegvom 14.10.2025
-
Kreditfalle Militarisierungvom 14.10.2025
-
Deutsche Reeder für globalen Klimaschutzvom 14.10.2025
-
»Wir haben keine Auskunft erhalten«vom 14.10.2025
-
»Faktisch wird das System ausgetrocknet«vom 14.10.2025