Gegründet 1947 Dienstag, 14. Oktober 2025, Nr. 238
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.10.2025, Seite 2 / Inland

Niederlande übernehmen Kontrolle über Nexperia

Amsterdam. Die Niederlande übernehmen die Kontrolle beim zum chinesischen Konzern Wingtech gehörenden Chiphersteller Nexperia. Wie die Regierung am Sonntag abend mitteilte, erfolge der »außergewöhnliche« Schritt aufgrund administrativer Mängel. Unter dem »Goods Availability Act«, der die Verfügbarkeit kritischer Produkte sicherstellen soll, wirft die Regierung dem Konzern fehlende Kooperation vor. Mit der Maßnahme könne man nun unliebsame Entscheidungen zurücknehmen oder blockieren. Nexperia stellt Halbleiterkomponenten her, die als essentiell für die Fertigung komplexerer Produkte gelten. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.