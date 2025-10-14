Grad gewerkschaftlicher Organisierung sinkt
Köln. In vielen Ländern Europas ist der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder unter den Arbeitern zwischen 2016 und 2023 deutlich gesunken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach sank der sogenannte gewerkschaftliche Organisationsgrad ohne Erwerbslose und Rentner in der BRD von 20,2 Prozent 2016 auf 16,6 Prozent im Jahr 2023. Bei allen 14 untersuchten Ländern lag die Spanne 2023 zwischen 5,6 Prozent (Ungarn) und 72,3 Prozent (Schweden). Lediglich Österreich konnte einen Zuwachs von rund 28 auf etwa 32 Prozent verzeichnen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
