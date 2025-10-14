Krankenkassen für Kahlschlag in Kliniken

Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland haben das von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angekündigte Kürzungsprogramm für Krankenhäuser begrüßt. Es sei »gut, dass endlich konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, um die Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung wenigstens vorübergehend zu stabilisieren«, sagte der Vorstandschef des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, gegenüber AFP. Im Krankenhaussektor seien die Maßnahmen »ein wichtiger und überfälliger Schritt«. Damit werde keinem Krankenhaus etwas weggenommen, aber der Anstieg der Einnahmen »auf ein angemessenes Maß begrenzt«, so Blatt. Ministerin Warken hatte am Sonntag im ARD-»Bericht aus Berlin« von Einsparungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro im Gesundheitssektor gesprochen. Am Mittwoch soll sich das Bundeskabinett mit den Kürzungen befassen. (AFP/jW)