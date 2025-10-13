Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 8 / Abgeschrieben

Türkei verweigert Vorsitzendem des Dersim Kultur- und Geschichtszentrums die Einreise

imago834739346.jpg
Cavan Images/IMAGO
Leckerer Snack oder Hamas-Propaganda?

Der Dersim Kultur- und Geschichtszentrum e. V. Informierte am Sonnabend über eine Einreiseverweigerung für seinen Vorsitzenden Ahmet Canpolat in die Türkei:

Der Vorsitzende des Dersim Kultur- und Geschichtszentrums e. V. und in Deutschland gewerkschaftlich engagierte Ahmet Canpolat wurde heute bei seiner Ankunft am Flughafen in der Türkei an der Einreise gehindert. Türkische Behörden verweigerten ihm die Einreise und schickten ihn noch am selben Tag mit dem Flugzeug nach Deutschland zurück.

Ahmet Canpolat war in die Türkei gereist, um seinen verstorbenen Vater in sein Heimatdorf in Dersim zu überführen und dort beizusetzen. Diese zutiefst menschliche und familiäre Angelegenheit wurde durch die willkürliche Maßnahme der türkischen Behörden verhindert.

Im Mai dieses Jahres war Ahmet Canpolat gemeinsam mit einer Delegation des Dersim Kultur- und Geschichtszentrums e. V. in Dersim, wo sie sich zusammen mit Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Menschenrechtsaktivist*innen auf die Spuren des Massakers von 1937–1938 begaben. In Deutschland arbeitet das Dersim Kultur- und Geschichtszentrum e. V. in an der Erstellung eines eigenen Archivs zu den Ereignissen von Dersim 1937/38, um die historische Aufarbeitung und das Gedenken an die Opfer zu fördern.

Es liegt nahe, dass diese wissenschaftlich-kulturellen Aktivitäten der Grund dafür sind, dass Ahmet Canpolat heute nicht in die Türkei einreisen durfte. Das Dersim Kultur- und Geschichtszentrum e. V. verurteilt diese politische Maßnahme aufs Schärfste und sieht darin einen weiteren Versuch, kritische Aufarbeitung, Erinnerungskultur und Meinungsfreiheit zu unterdrücken. (…)

Das Forum Gewerkschaftliche Linke Berlin machte sich am Freitag auf seiner Website über skurrile Polizeiauflagen für eine Demonstration gegen Rüstungsproduktion und Kriegskurs am Sonntag in Berlin-Wedding lustig:

Als wir von den vorab erteilten Auflagen der Berliner Polizei für die Demonstration erfuhren, konnten wir es kaum glauben: Das Zeigen von dreieckigen Wassermelonen soll untersagt sein?!

Oops … kennt einer von Euch dreieckige Wassermelonen? Wir nicht. Eigentlich sind sie schön eierig rund und grün. Könnte die Polizei meinen, Wassermelonen in dreieckige Stücke aufgeschnitten zum Verzehr? Wir wissen es nicht, aber bei der Polizei von Berlin ist Vorsicht geboten.

Schließlich wurde auch schon mal die Parole »Stoppt das Morden, stoppt den Krieg« von der Berliner Polizei verboten. Heißt das im Umkehrschluss, wir sollen zu Mord und Krieg aufrufen? Wollen und werden wir nicht. So staatstreu sind wir nicht, trotz Druck durch die Staatsräson.

Da wir die Berliner Polizei kennen, werden wir keinen billigen Vorwand liefern, unsere Demonstration und Aufklärung zur Militarisierung in Berlin und Kriegsverbrechen in Gaza zu behindern. Selbstverständlich werden wir die Auflage befolgen, ist sie doch eine Steilvorlage für das, was wir wollen.

Das Zeigen von Wassermelonen bzw. dreieckiger Wassermelonenstücke zu verbieten, beweist doch nur, mit welchen Absurditäten dieser Staat seine Repressionen gegen unliebsame Wahrheiten rechtfertigen muss und wie stark wir als Bewegung im Kampf für Menschen- und Völkerrecht gegen einen Genozid anecken. Solche Auflagen öffnen immer mehr Menschen die Augen. Genau dafür demonstrieren wir ja. (…)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Am Ende wirkten beide noch einmal auf einer »Weltbühne«. Hermann...
    picture-alliance / akg-images
    10.10.2025

    Späte Erfüllung

    Für die »alte« Weltbühne der Weimarer Zeit standen die wohlbekannten Namen Tucholsky und Ossietzky. Wem aber verdankte die Leserschaft das Weiterbestehen ab 1933? Es waren Wilhelm S. Schlamm und Hermann Budzislawski. Geschichte einer lebenslangen Feindschaft
  • Kurz nach den USA erkannte die BRD im Oktober 1955 den antikommu...
    picture-alliance / dpa
    23.09.2025

    Lieber totschweigen

    50 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Vietnam: Was heute aus deutscher Sicht vergessen sein soll
  • Bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München trat die DDR e...
    Karl-Heinz Stana/imago
    18.09.2025

    Foul gespielt

    Nazifunktionäre in der BRD und Ausgrenzung von DDR-Athleten – der Kalte Krieg machte auch vor dem Sport nicht halt