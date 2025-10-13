Airline-Verband: Warnung vor Drohnen
Berlin. Angesichts der vermeintlichen Bedrohung durch Drohnen an Flughäfen fordern Deutschlands Fluggesellschaften ein konsequentes Handeln der Politik. »Bei einer Bedrohungslage müssen Drohnen abgeschossen werden können«, meinte Peter Gerber, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften (BDF), am Sonnabend gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Es ärgert mich, dass erst jetzt die Dringlichkeit bei den Drohnen gesehen wird«, sagte Gerber, der auch Chef der Fluggesellschaft Condor ist. »Wir weisen auf die Problematik seit zehn Jahren hin.« (dpa/jW)
