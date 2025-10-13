Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 5 / Inland

Airline-Verband: Warnung vor Drohnen

Berlin. Angesichts der vermeintlichen Bedrohung durch Drohnen an Flughäfen fordern Deutschlands Fluggesellschaften ein konsequentes Handeln der Politik. »Bei einer Bedrohungslage müssen Drohnen abgeschossen werden können«, meinte Peter Gerber, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften (BDF), am Sonnabend gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. »Es ärgert mich, dass erst jetzt die Dringlichkeit bei den Drohnen gesehen wird«, sagte Gerber, der auch Chef der Fluggesellschaft Condor ist. »Wir weisen auf die Problematik seit zehn Jahren hin.« (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

