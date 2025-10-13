»Quadratmeterdeckel« gegen Mietwucher
Berlin. Bundesarbeitsminister Bärbel Bas (SPD) will bei der geplanten Bürgergeldreform auch gegen »organisierten Sozialbetrug mit sogenannten Schrottimmobilien« vorgehen. Sie werde unter anderem einen »kommunalen Quadratmeterdeckel« vorschlagen, sagte Bas gegenüber Bild am Sonntag. Dieser soll Gemeinden die Möglichkeit geben, überhöhte Mietforderungen zu unterbinden. Zuletzt sorgte das Phänomen besonders in NRW für Schlagzeilen. Laut Politik und Behörden quartieren »organisierte Banden« gezielt Sozialleistungsbezieher aus Südosteuropa in heruntergekommenen Gebäuden ein, um maximalen Gewinn aus Mietzahlungen des Jobcenters zu schlagen. (AFP/jW)
