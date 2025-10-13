Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 5 / Inland

Günther: Bis 2045 Treibhausgasneutralität

Berlin. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wendet sich gegen Überlegungen einiger Unionspolitiker, die das deutsche Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 in Frage stellen. »Ich verstehe diese Diskussion wirklich nicht«, sagte Günther dem Portal T-online laut Mitteilung vom Sonntag. »Das Klimaziel steht im Koalitionsvertrag und in unserem Wahlprogramm«, stellte er klar. (AFP/jW)

