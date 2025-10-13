Berliner AfD: Brinker erneut Spitzenkandidatin
Jüterbog. Die Berliner AfD hat ihre Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ein weiteres Mal zur Spitzenkandidatin gewählt. Dafür war der Landesverband erneut ins brandenburgische Jüterbog ausgewichen. Die promovierte Architektin erhielt rund 92 Prozent der Delegiertenstimmen. Brinker warf dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) vor, Berlin »im Chaos und im Müll« versinken zu lassen. Die von ihr geleitete Fraktion ist aktuell die kleinste im Abgeordnetenhaus. Dieses soll am 20. September 2026 neugewählt werden. An den Protesten gegen die AfD nahmen laut Jüterboger Aktionsbündnis mehrere hundert Menschen teil. Die Polizei zählte etwa 400. (dpa/AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
