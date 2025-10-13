Gegründet 1947 Montag, 13. Oktober 2025, Nr. 237
Aus: Ausgabe vom 13.10.2025, Seite 2 / Inland

BRD: LNG-Importe auf Rekordniveau

Wilhelmshaven. Der Import von per Schiff geliefertem Flüssigerdgas (LNG) nach Deutschland ist auf ein Rekordniveau angestiegen, berichtete dpa am Sonntag. Laut Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) war das dritte Quartal 2025 das Quartal mit der größten Einspeisung seit der Eröffnung des ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven Ende 2022. Den Zahlen zufolge ist dieses Jahr an den LNG-Terminals der deutschen Küste bereits mehr Erdgas eingespeist worden als jeweils in den vorhergehenden Gesamtjahren. So sei auch der Anteil an den gesamten Erdgasimporten gestiegen. (dpa/jW)

