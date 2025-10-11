Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 5 / Inland
Deloitte: Großes Krankenkassendefizit
München. Auf die gesetzliche Krankenversicherung in der BRD kommen nach Berechnungen der Unternehmensberatung Deloitte Defizite in zwei- bis dreistelliger Milliardenhöhe zu. Bei aktuellem Kurs könne sich das Einnahmedefizit im Jahr 2030 demnach bereits auf eine Summe von 89 bis 98 Milliarden Euro belaufen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
