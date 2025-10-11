Sam Wüthrich/unkürzbar

Parlamentarier des Berliner Abgeordnetenhauses (AGH) verhandeln aktuell den Doppelhaushalt 2026/27 des »schwarz-roten« Senats. Im Dezember soll dieser beschlossen werden. Ein »Rekordhaushalt«, der zugleich starke Kürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales vorsieht. Gegen die Etatstreichungen mobilisierte das »Unkürzbar«-Bündnis am Freitag vor das AGH. Nach einer Kundgebung zogen rund 1.500 Personen durch die Innenstadt (Foto). Im Aufruf steht: »Nur zusammen haben wir eine Chance, Berlin vor dem sozialen Raubbau zu schützen!« (jW)