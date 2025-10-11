DB: Fernverkehrspreise bleiben konstant

Berlin. Fahrgästen der Deutschen Bahn (DB) bleibt in diesem Winter eine Preiserhöhung bei Fernzügen erspart. Erstmals seit Jahren sollen weder die Kosten für Spar- und Flexpreise noch für Bahncards steigen, teilte der Konzern am Freitag mit. Ein Sprecher verwies auf viele Verspätungen durch das marode Schienennetz in diesem Jahr; man wolle »ein klares Zeichen setzen«. Die Preisgestaltung im Nah- und Regionalverkehr ist hiervon nicht berührt, das Deutschland-Ticket wird 2026 fünf Euro mehr kosten. (dpa/jW)