Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 5 / Inland
BASF verkauft Lacksparte für Milliarden
Ludwigshafen. Der Chemieriese BASF verkauft sein Lackgeschäft an den US-Finanzinvestor Carlyle. Dabei werde für die bisher unter dem Namen BASF Coatings laufenden Geschäftszweige Fahrzeug- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt, teilte der Konzern am Freitag mit. BASF werde 40 Prozent an der Sparte behalten. Als Koinvestor zu Carlyle beteiligt sich der katarische Staatsfonds QIA an dem entstehenden eigenständigen Lackkonzern. (Reuters/jW)
