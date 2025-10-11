Ehemaliger SPD-MdB angeklagt

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen früheren SPD-Bundestagsabgeordneten wegen Betrugs angeklagt. Der nicht namentlich genannte 70jährige soll Nebeneinkünfte nicht angegeben haben, die auf seine Altersentschädigung anzurechnen gewesen wären, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Dadurch sei es zu einer Überzahlung von rund 202.000 Euro gekommen. Nach AFP-Informationen handelt es sich um Fritz Rudolf Körper, der dem Bundestag von 1990 bis 2013 angehörte (AFP/jW)