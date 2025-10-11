Aus: Ausgabe vom 11.10.2025, Seite 4 / Inland
Ehemaliger SPD-MdB angeklagt
Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat einen früheren SPD-Bundestagsabgeordneten wegen Betrugs angeklagt. Der nicht namentlich genannte 70jährige soll Nebeneinkünfte nicht angegeben haben, die auf seine Altersentschädigung anzurechnen gewesen wären, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Dadurch sei es zu einer Überzahlung von rund 202.000 Euro gekommen. Nach AFP-Informationen handelt es sich um Fritz Rudolf Körper, der dem Bundestag von 1990 bis 2013 angehörte (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
»Wir werden das Gespräch vor dem Werkstor suchen«vom 11.10.2025
-
Schutz vor Sozialraubvom 11.10.2025
-
Razzia im Ersten Reviervom 11.10.2025
-
Deutschlands »Beitrag zum Frieden«vom 11.10.2025
-
In fester Tariftreuevom 11.10.2025
-
Zukunft der Werften unter Wasservom 11.10.2025