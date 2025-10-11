Berlin: Linke nominiert Spitzenkandidatin

Berlin. Die stellvertretende Berliner Linke-Vorsitzende Elif Eralp soll die Partei als Spitzenkandidatin in die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2026 führen. Der Landesvorstand nominierte die 44jährige am Donnerstag abend einstimmig, wie die Partei mitteilte. Sie muss allerdings am 15. November noch vom Landesparteitag gewählt werden. Die Linke macht sich nach dem sehr guten Berliner Ergebnis bei der Bundestagswahl Hoffnungen, auch bei der Abgeordnetenhauswahl stärkste Partei zu werden. Die jüngste Wählerbefragung sah sie mit prognostizierten 16 Prozent gleichauf mit der AfD, aber deutlich hinter der regierenden CDU mit 25 Prozent. (dpa/jW)