Bosch streicht weitere 1.400 Stellen

München. Die Bosch-Tochter BSH Hausgeräte schließt zwei ihrer deutschen Werke und streicht somit 1.400 Stellen. Eingestellt werde die Produktion von Waschmaschinen im brandenburgischen Nauen und die Herstellung von Herden und Dunstabzugshauben in Bretten in Baden-Württemberg, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Produktion in Nauen soll bis Mitte 2027 auslaufen, in Bretten wird sie im März 2028 eingestellt. Die Produktion sei aufgrund eines schrumpfenden Marktes und wachsenden Konkurrenzdrucks »dauerhaft unterausgelastet«, erklärte BSH, »auch in absehbarer Zeit ist kein relevantes Marktwachstum zu erwarten«. Der nun angekündigte Stellenabbau ist laut einer Sprecherin unabhängig von der Streichung von 13.000 Arbeitsplätzen in der Autozuliefersparte des Mutterkonzerns Bosch zu sehen, die Ende September angekündigt wurde. (Reuters/jW)