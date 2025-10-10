»Gender Pay Gap« verringert sich leicht

Nürnberg. Die Lohnschere zwischen den Geschlechtern hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres etwas verringert. Laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhalten Männer im Schnitt 26,18 Euro pro Stunde, Frauen 23,53 Euro. Das entspricht einer Differenzverminderung von etwa 7,7 Prozent zum Ende 2023. Neben einem seit einigen Jahren anhaltenden Aufholen der Frauen könne dabei laut Institut auch eine Rolle spielen, dass männerdominierte Branchen wie Industrie und Bau in der Krise seien. (dpa/jW)