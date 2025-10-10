Berlin: 26.000 Euro Strafe wegen Mietwuchers

Berlin. Wegen überhöhter Mietforderungen muss eine Berliner Vermieterin ein Bußgeld von mehr als 26.000 Euro bezahlen. Es ist der erste rechtskräftige Bußgeldbescheid in Friedrichshain-Kreuzberg wegen Mietwuchers, wie der Bezirk mitteilte. Für die 38-Quadratmeter-Wohnung lag die Miete rund 190 Prozent über ortsüblichem Niveau – erlaubt sind 20 Prozent. Die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Regine Sommer-Wetter (Die Linke) sprach von einem guten Tag für Mieter. »Ich hoffe, dass der heutige Bescheid Vorbildwirkung für andere Bezirke im Wirken gegen überhöhte Mietpreise in Berlin haben wird.« (dpa/jW)