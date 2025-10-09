Gegründet 1947 Donnerstag, 9. Oktober 2025, Nr. 234
Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 5 / Inland

CO2-Speicherung im Meeresgrund gebilligt

Berlin. Die Bundesregierung hat den Weg für die Speicherung von Kohlendioxid im Meeresuntergrund freigemacht. Das Bundeskabinett beschloss zwei Gesetzentwürfe, mit denen rechtliche Voraussetzungen für den Einsatz der sogenannten Carbon-Capture-and-Storage-Technologie, kurz: CCS, geschaffen werden. Damit soll künftig CO2, das etwa bei der Zement- oder Kalkproduktion entsteht, aufgefangen und dauerhaft unter dem Meeresboden gespeichert werden können. (dpa/jW)

