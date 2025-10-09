Aus: Ausgabe vom 09.10.2025, Seite 5 / Inland
CO2-Speicherung im Meeresgrund gebilligt
Berlin. Die Bundesregierung hat den Weg für die Speicherung von Kohlendioxid im Meeresuntergrund freigemacht. Das Bundeskabinett beschloss zwei Gesetzentwürfe, mit denen rechtliche Voraussetzungen für den Einsatz der sogenannten Carbon-Capture-and-Storage-Technologie, kurz: CCS, geschaffen werden. Damit soll künftig CO2, das etwa bei der Zement- oder Kalkproduktion entsteht, aufgefangen und dauerhaft unter dem Meeresboden gespeichert werden können. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
»Viele sind nur mit einer Planstelle besetzt«vom 09.10.2025
-
Dem Verbot getrotztvom 09.10.2025
-
Drohnenpanik als Türöffnervom 09.10.2025
-
Deutliches Nein zur Chatkontrollevom 09.10.2025
-
Verdrängt und ohne Rechtevom 09.10.2025
-
Rechenlektion für Merzvom 09.10.2025
-
Wechselbalg des Tages: Christian Lindnervom 09.10.2025