Festnahme nach Feuer vor CSU-Zentrale

München. Nach einem Feuer an der CSU-Zentrale in München in der Nacht zu Sonntag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 20jähre soll auch für zwei Brandstiftungen an einem Büro der AfD in München wenige Tage vorher verantwortlich sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zu einem möglichen Tatmotiv machte sie keine Angaben. (AFP/jW)